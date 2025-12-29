Çankırı okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Çankırı'da okul yok mu (KAR TATİLİ – Çankırı VALİLİĞİ)?

Meteoroloji kaynaklarından paylaşılan son raporlara göre Çankırı'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava şartlarının daha da ağırlaşmasıyla birlikte okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, resmi açıklamalar için Çankırı'tan gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler, " Çankırı'da okullar tatil olacak mı?" sorusuna net bir yanıt bekliyor.

ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İşte detaylı tatil duyurusu:

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ile karla karışık yağmur etkili olurken, iç ve yüksek bölgelerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin özellikle iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtiliyor.

RİZE'DE HAVA DURUMU

9°C

Rize'de gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

SAMSUN'DA HAVA DURUMU

9°C

Samsun'da parçalı ve çok bulutlu bir hava tahmin edilirken, akşam saatlerinde yağmurun etkili olacağı bildiriliyor.

TRABZON'DA HAVA DURUMU

9°C

Trabzon'da hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir.