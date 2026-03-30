Son günlerde iş dünyası ve spor camiasını bir araya getiren çarpıcı bir iddia, magazin gündemini sarstı. Kimya sektörü ve tutkal piyasasında tanınan iş insanı Burak Özberk, eşi Burçak Özberk’in günlüğünde kendisini ünlü basketbolcular Caner Erdeniz ve Gökhan Şirin ile aldattığını yazdığı iddiasıyla gündeme geldi. Peki, Caner Erdeniz neden gündemde? Burçak Özberk günlük olayı nedir? Detaylar haberimizde.

CANER ERDENİZ NEDEN GÜNDEMDE?

Caner Erdeniz, uzun yıllar Türkiye basketbol liglerinde forma giymiş tanınmış bir profesyonel basketbolcudur. Kariyeri boyunca birçok Süper Lig takımında oynayan Erdeniz, spor ve magazin gündeminde bu hafta beklenmedik bir şekilde özel bir davanın dolaylı parçası olarak konuşuluyor.

Gündemin odağına yerleşmesinin nedeni, Beykoz Aile Mahkemesi’ne yansıyan bir boşanma davasında eski eşi tarafından adı geçen kişiler arasında olmasıdır. İş insanı Burak Özberk’in, eşi Burçak Özberk’in günlüğünde kendisini Caner Erdeniz ile aldatmış gibi gösteren ifadeler bulunduğunu belirterek boşanma davası açması, Erdeniz’i beklenmedik bir biçimde medyada geniş yer bulmasına neden oldu.

Olayda Erdeniz, iddianın tarafı olmamasına rağmen ismi magazin gündeminde yer almıştır; bu yüzden haber başlıklarında sıkça görünmektedir. Resmî bir suçlama veya kanıtlanmış bir ilişki mevcut değildir.

BURÇAK ÖZBERK GÜNLÜK OLAYI NEDİR?

Burçak Özberk, bu hafta Türkiye’de magazin ve haber gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bunun nedeni, eşi iş insanı Burak Özberk tarafından Beykoz Aile Mahkemesi’ne açılan boşanma davasıyla bağlantılı gelişmelerdir.

İddiaya göre Özberk, eşine ait olduğu öne sürülen kişisel günlüğü 18 Mart’ta buldu ve okudu. Bu günlükte, eşinin geçmişte farklı kişilerle sadakatsiz davranışlarda bulunduğuna dair ifadeler yer aldığını iddia etti. Özberk’in dava dilekçesinde, bu ifadelerin kendisini derinden etkilediği vurgulandı.

GÜNLÜKTE GEÇEN İDDİALAR VE İSİMLER

Günlükte adı geçtiği öne sürülen kişiler arasında, spor dünyasının tanınmış isimlerinden Caner Erdeniz ve başka bir basketbolcu olan Gökhan Şirin’in yer aldığı iddia edildi. Burak Özberk’in dilekçesinde, eşinin bu kişilerle duygusal ve fiziksel yakınlaşmalar yaşadığını yazdığı öne sürüldü.

Bu yazıların gerçek olup olmadığı, davanın en kritik tartışma noktalarından biri. Özberk, eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini ileri sürerek boşanma kararı verilmesini ve 100 milyon lira tazminat talep ettiğini dilekçesinde belirtti. Bu talep, 50 milyon lira maddi ve 50 milyon lira manevi zararlar olarak ikiye ayrılıyor.

BURÇAK ÖZBERK’İN SAVUNMASI

Burçak Özberk ise tüm bu iddiaları reddettiğini açıkladı. Açıklamasında, günlükte yazanların yaşanmış olaylara değil, hayal gücüne dayanan duygular ve kişisel manifesto niteliğinde ifadeler olduğuna vurgu yaptı. Özberk, bu yazıların gerçekliği olmadığını ve söz konusu isimlerle herhangi bir ilişki yaşanmadığını savundu.