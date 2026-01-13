Candaş Tolga Işık kimdir? Candaş Tolga Işık kaç yaşında, nereli?

İstanbul doğumlu gazeteci ve televizyon sunucusu Candaş Tolga Işık, uzun yıllardır ekranlarda ve medyada adından söz ettiriyor. Peki, kariyeri boyunca hangi programlarda yer aldı, hangi projelerle tanındı ve kişisel hayatıyla ilgili merak edilenler neler? Candaş Tolga Işık hakkında bilinmeyen detaylar, merak edilen yaş ve memleket bilgileri haberimizde öne çıkıyor.

CANDAŞ TOLGA IŞIK KİMDİR?

Candaş Tolga Işık, Türk gazeteci, sunucu ve yazar olarak tanınıyor. Siyaset, spor ve güncel konuları ele alan programlarıyla ekranlarda sıkça yer almış, radyo ve televizyon kariyerini uzun yıllardır sürdürmektedir. Çeşitli köşe yazarlıkları ve kitap çalışmalarıyla da tanınan Işık, aynı zamanda Beşiktaş JK'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış ve kulüp iletişimine katkıda bulunmuştur.

CANDAŞ TOLGA IŞIK KAÇ YAŞINDA?

Candaş Tolga Işık, 3 Mayıs 1978 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

CANDAŞ TOLGA IŞIK NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Işık, aslen Kars'ın Digor ilçelidir.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'IN KARİYERİ

Candaş Tolga Işık, kariyerine 2002 yılında yerel bir radyo istasyonunda habercilikle başladı. Ardından Best FM ve RadyoTime'da çeşitli programlar sundu; 2009'da Alem FM'de "Kripto Odası" programını sunmaya başladı. 2009'da TV8'de politik sohbet programı "Bunu Konuşalım"ı hazırladı, 2012'de Kanaltürk'e geçti. 2014'te KAFA dergisini kurdu, 2015'te FİTBOL dergisini çıkardı ve TARİH dergisinin yayın hayatını sürdürmesini sağladı.

2006-2020 yılları arasında Posta gazetesinde yazarlık yaptı. 2016-2019 yılları arasında Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi olarak iletişim departmanında görev aldı ve "Come to Beşiktaş" kampanyasının sloganını başlatan isim oldu. 2021'de "Liyakat" adlı kitabını yayımladı.

Günümüzde Kafa Radyo'da "Kripto Odası" programını yorumluyor ve Ekol TV'de "Az Önce Konuştum" programını sunuyor. Ayrıca Ekol TV'de Sergen Yalçın ile "10 Numara", Kafa Sports'ta ise Sergen Yalçın ve Çağıl Özge Özkul ile "Falso" programlarını takipçileriyle buluşturmaktadır.