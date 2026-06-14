Can Uzun neden yok, Can Uzun Türkiye Avustralya maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

A Milli Takım'ın Avustralya karşısındaki kadrosunda Can Uzun’un ilk 11'de bulunmaması futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan genç oyuncunun maçta görev almamasının nedeni araştırılırken, taraftarlar Can Uzun’un sakatlık, ceza veya teknik direktör tercihi nedeniyle mi forma giymediğini öğrenmek istiyor. İşte Can Uzun’un Türkiye-Avustralya maçındaki son durumu hakkında merak edilenler.

CAN UZUN NEDEN YOK?

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası maçında Can Uzun’un ilk 11'de yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Genç yıldızın neden sahada olmadığı merak edilirken, "Can Uzun sakat mı, cezalı mı, yedek mi?" soruları gündeme geldi. Milli oyuncunun durumu hakkında detaylar netleşti.

CAN UZUN NEDEN YOK?

Türkiye'nin Avustralya ile oynadığı mücadelede Can Uzun ilk 11'de tercih edilmedi. Genç futbolcunun kadroda yer almamasının nedeni sakatlık veya ceza değil, teknik direktörün maç planı doğrultusunda aldığı karar oldu.

CAN UZUN SAKAT MI?

Hayır, Can Uzun’un herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Milli futbolcunun sağlık durumunda forma giymesine engel olacak bir problem olmadığı öğrenildi.

CAN UZUN CEZALI MI?

Can Uzun cezalı da değil. Genç oyuncunun kart cezası veya disiplin cezası nedeniyle kadro dışında kaldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

CAN UZUN YEDEK Mİ?

Evet, Can Uzun Türkiye-Avustralya maçına yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör tercihi nedeniyle ilk 11'de yer almayan yıldız futbolcu, maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek isimler arasında bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖR TERCİHİ ÖN PLANA ÇIKTI

Can Uzun’un ilk 11'de olmaması taraftarlar arasında merak yaratırken, genç oyuncunun ne sakat ne de cezalı olduğu ortaya çıktı. Milli yıldız, teknik direktörün tercihine bağlı olarak karşılaşmaya yedek başladı ve maç içerisinde görev bekleyen isimler arasında yer aldı.