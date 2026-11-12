Can Uzun hangi takımda oynuyor, Can Uzun hangi takımlarda oynadı, Can Uzun kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Can Uzun, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor. Nürnberg'de yetişen genç yetenek, 2024 yılında Frankfurt'a transfer oldu. İşte Can Uzun hakkında merak edilen tüm detaylar.

CAN UZUN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta oynuyor. Genç futbolcu, 2024 yaz transfer döneminde Nürnberg'den Frankfurt'a transfer oldu.

CAN UZUN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Almanya'da başlayan Can Uzun, Nürnberg altyapısında yetişti. Nürnberg'de genç yaşta A takıma yükselen Can, Almanya 2. Bundesliga'da gösterdiği gol performansıyla dikkat çekti. 2024 yılında Eintracht Frankfurt'a transfer olan genç futbolcu, Bundesliga'da da etkili performanslar sergiledi.

Can Uzun futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Nürnberg (altyapı)

Nürnberg

Eintracht Frankfurt (2024-)

CAN UZUN KİMDİR?

Can Uzun, Türk futbolunun gelecek vaat eden genç yeteneklerinden biri. Gol yollarındaki etkinliği, top tekniği ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Can, Almanya yerine Türkiye'yi tercih ederek ay yıldızlı formayı giydi.

CAN UZUN KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 2005 doğumlu olan Can Uzun, 20 yaşında.

CAN UZUN NERELİ?

Can Uzun, Almanya'nın Regensburg kentinde doğdu. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan Can, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

CAN UZUN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Can Uzun, ofansif orta saha mevkisinde görev yapıyor. Forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında da oynayabiliyor.

CAN UZUN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Can Uzun, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.