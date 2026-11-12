Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Can Uzun hangi takımda oynuyor, Can Uzun hangi takımlarda oynadı, Can Uzun kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Can Uzun hangi takımda oynuyor, Can Uzun hangi takımlarda oynadı, Can Uzun kimdir?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadro, futbolseverlerin gündemine oturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 26 kişilik listesinde yer alan isimlerden biri de Can Uzun oldu. Futbolseverler, Can Uzun hakkında hangi takımda oynadığını, daha önce hangi kulüplerde forma giydiğini ve kim olduğunu araştırıyor.

Can Uzun, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor. Nürnberg'de yetişen genç yetenek, 2024 yılında Frankfurt'a transfer oldu. İşte Can Uzun hakkında merak edilen tüm detaylar.

CAN UZUN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta oynuyor. Genç futbolcu, 2024 yaz transfer döneminde Nürnberg'den Frankfurt'a transfer oldu.

CAN UZUN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Almanya'da başlayan Can Uzun, Nürnberg altyapısında yetişti. Nürnberg'de genç yaşta A takıma yükselen Can, Almanya 2. Bundesliga'da gösterdiği gol performansıyla dikkat çekti. 2024 yılında Eintracht Frankfurt'a transfer olan genç futbolcu, Bundesliga'da da etkili performanslar sergiledi.

Can Uzun futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Nürnberg (altyapı)

Nürnberg

Eintracht Frankfurt (2024-)

CAN UZUN KİMDİR?

Can Uzun, Türk futbolunun gelecek vaat eden genç yeteneklerinden biri. Gol yollarındaki etkinliği, top tekniği ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Can, Almanya yerine Türkiye'yi tercih ederek ay yıldızlı formayı giydi.

CAN UZUN KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 2005 doğumlu olan Can Uzun, 20 yaşında.

CAN UZUN NERELİ?

Can Uzun, Almanya'nın Regensburg kentinde doğdu. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan Can, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

CAN UZUN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Can Uzun, ofansif orta saha mevkisinde görev yapıyor. Forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında da oynayabiliyor.

CAN UZUN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Can Uzun, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Kazakistan'da gökten dolar yağdı! Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor

Pencereden atılan bavullardan servet yağdı
Çete liderine baltalı infaz! Babasının intikamını 7 yıl sonra aldı

Babasını öldüren çete liderini unutmadı! 7 yıl sonra kanlı infaz
Eski eşinin lokantasına bıçakla daldı! Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı

Eski eşinin iş yerine bıçakla gitti! Sonrası korkunç
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam56

23 bin 500 lira alan emeklilerin yüzünü güldürecek rakam
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinin sonucu

İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinden çıkan sonuç

Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti93

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın
Taksiciler trafiğin ortasında birbirine girdi! Polise de aldırış etmediler: O anlar kamerada

Taksiciler birbirine girdi! Nedeni "pes" dedirtti
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu

İndirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek

İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi
İstifa eden Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

İstifa eden Kavcıoğlu için çok konuşulacak maaş ayrıntısı