Can Polat neden öldü, kim vurdu? Can Polat vurulma anı nasıl oldu?

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan bir otelde meydana gelen silahlı saldırı, bölgede hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı sırada gerçekleşen olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.

CAN POLAT VURULDU MU, KİM VURDU?

Can Polat’ın, Çeşme’de meydana gelen silahlı saldırıda vurulduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre olay, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında konakladıkları otelde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen ve aynı zamanda çiftin korumalığını yapan Can Polat, saldırı sırasında ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yaralı halde hastaneye kaldırılan Polat için tedavi süreci başlatıldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında 23 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı ve şüphelinin silahıyla birlikte yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

CAN POLAT NEDEN VURULDU, NEDEN ÖLDÜ?

Can Polat’ın neden vurulduğuna ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerde, Çeşme’deki otelde silahlı saldırı gerçekleştiği ve saldırı sırasında ağır yaralanan Can Polat’ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı yer aldı. Soruşturma devam ederken, saldırının gerekçesine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında Dilan Polat da sosyal medya hesabından canlı yayın açarak yardım çağrısında bulundu. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, olayın ayrıntılarının aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.