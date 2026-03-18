Can Özdağdağ öldü mü, neden öldü? Agora Pırlanta'nın sahibi Can Özdağdağ evinde ölü mü bulundu?

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan iş insanı Can Özdağdağ'ın evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Agora Pırlanta'nın sahibi genç iş insanının ölümü, hem yakın çevresinde hem de iş dünyasında büyük şaşkınlık ve merak uyandırdı. Olayın nedeni ve detayları araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAN ÖZDAĞDAĞ ÖLDÜ MÜ?

Evet, İzmir'in Urla ilçesindeki evinde ölü bulunan Can Özdağdağ, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre olay yerinde hayatını kaybetti.

CAN ÖZDAĞDAĞ NEDEN ÖLDÜ?

Ölümünün kesin nedeni henüz resmi açıklama ile duyurulmadı. Savcılık ve güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve detaylı incelemeler devam ediyor.

CAN ÖZDAĞDAĞ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Can Özdağdağ 33 yaşındaydı.

CAN ÖZDAĞDAĞ KİMDİR?

Can Özdağdağ, İzmir kuyumculuk sektörünün tanınan isimlerinden biri olup, "Agora Pırlanta" markasının sahibiydi. Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Özdağdağ, iş dünyasında özellikle Urla ve İzmir'de tanınan genç girişimciler arasında yer alıyordu.