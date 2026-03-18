Can Özdağdağ kimdir?  Agora Pırlanta'nın sahibi Can Özdağdağ kaç yaşında, nereli?

İzmir'in kuyumculuk dünyasında adından söz ettiren Can Özdağdağ, Agora Pırlanta markasının sahibi olarak tanınıyor. Urla'daki evinde yaşanan olay sonrası hayatı ve kariyeri merak edilen genç iş insanı hakkında bilgiler araştırılıyor. Can Özdağdağ kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ayrıntılar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

CAN ÖZDAĞDAĞ KİMDİR?

Can Özdağdağ, İzmir kuyumculuk sektörünün tanınan isimlerinden biridir. "Agora Pırlanta" markasının sahibi olarak bilinir ve iş dünyasında genç yaşta öne çıkan girişimciler arasında yer almıştır. Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü mezunudur.

CAN ÖZDAĞDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Can Özdağdağ 33 yaşındaydı.

CAN ÖZDAĞDAĞ NERELİ?

Can Özdağdağ, İzmirli bir iş insanıdır.

CAN ÖZDAĞDAĞ'IN KARİYERİ

Can Özdağdağ, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren "Agora Pırlanta" markasının sahibidir. İzmir'de iş dünyasında tanınan ve özellikle pırlanta ve değerli taş ticaretinde etkin olan Özdağdağ, sektörde genç yaşına rağmen önemli bir yer edinmişti.

CAN ÖZDAĞDAĞ ÖLDÜ MÜ?

Evet, Can Özdağdağ Urla'daki evinde ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti ve olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.