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Cahit Kuyucu neden öldü, doktor Cahit Kuyucu kimdir soruları, acı haberin duyulmasının ardından araştırılmaya başlandı. Op. Dr. Cahit Kuyucu, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü bir süredir tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Kuyucu'nun tedavi gördüğü hastalık ve ölüm nedeni ailesi tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı. Deneyimli cerrah, 26 Kasım'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CAHİT KUYUCU NEDEN ÖLDÜ?

Op. Dr. Cahit Kuyucu, bir süredir tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 25 Kasım 2026'da hayatını kaybetti. Kuyucu'nun hangi hastalık nedeniyle tedavi gördüğü ve ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı.

DOKTOR CAHİT KUYUCU KİMDİR?

Cahit Kuyucu, 1953 yılında dünyaya geldi. Genel cerrahi uzmanı olan Kuyucu, 1980'li yılların sonlarından itibaren Gaziantep'te hekimlik yaptı. Uzun yıllar Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kuyucu, kentte özel muayenehane de açtı ve iş yeri hekimliği alanında da çalıştı.

Mide cerrahisi, kasık ve kesi fıtıkları, tiroid hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve yara bakımı gibi alanlarda hizmet veren Kuyucu, 2000'li yılların başında Gaziantep Tabip Odası seçimlerinde yönetim kurulu adayı olarak da yer aldı.

CAHİT KUYUCU'NUN AİLESİ

Op. Dr. Cahit Kuyucu'nun eşi Dr. Nimet Kuyucu ve oğlu Dr. Erhan Kuyucu da hekim olarak görev yapıyor.

CAHİT KUYUCU'NUN CENAZESİ

Op. Dr. Cahit Kuyucu için 26 Kasım 2026 Perşembe günü Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kuyucu, Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi, taziyeleri Gaziantep Değirmiçem 139 No'lu Taziye Evi'nde kabul ediyor.