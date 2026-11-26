AYDIN'ın Söke ilçesinde, 2006-2013 yılları arasında bebeğini öldürüp, gömdüğü gerekçesiyle aldığı müebbet hapis cezası istinafta bozulduktan sonra yeniden yargılanan Hüseyin Keskin, bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da yaşayan Vefa Keskin, 2025 yılında çıktığı bir televizyon kanalındaki programda, babası Hüseyin Keskin'in kendisini mehdi ilan ettiğini, aile bireylerine fiziksel ve psikolojik baskı uyguladığını öne sürdü. Annesi Ceyhan Keskin'in 22 yıllık süreçte 17 çocuk dünyaya getirdiğini belirten Keskin, bazı bebeklerin babası tarafından Söke'de öldürülerek gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2006-2013 yılları arasındaki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından Keskin'in babası Hüseyin Keskin tutuklandı.

Hüseyin Keskin ve eşi Ceyhan Keskin hakkında, 'İffet' ve 'Murat Can' isimli bebeklerini öldürdükleri iddiasıyla 'bebeklerini kasten öldürme suçundan Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aynı yıl 5 Eylül'de mahkeme kararını verip, Hüseyin Keskin'i bebeklerinden İffet'i öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıp, tutukluluğunun devamına karar verdi. Keskin diğer bebeği Murat Can'ı öldürme suçundan ise 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat etti. Eşi ve diğer sanık Ceyhan Keskin ise iki bebeğin ölümüyle ilgili suçlamadan beraatine karar verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Vefa Keskin'in avukatı mahkemenin bu kararına itiraz edip, istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, eksik ceza tayini gerekçesiyle Hüseyin Keskin hakkındaki kararı bozup, dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

'KARINCAYI BİLE İNCİTMEM'

33 aydır tutuklu olan sanık Hüseyin Keskin, yeniden yargılanmasına Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen karar duruşmasıyla devam edildi. Sanık Keskin, önceki duruşmalardan farklı olarak bu kez duruşma salonunda hazır edildi. Yaklaşık 3 saat süren duruşmada son savunmasını yapan Keskin, suçlamaları reddedip, "Ben bir şey yapmadım, karıncayı bile incitemem. Beraatımı istiyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hüseyin Keskin'i İffet bebeği 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı