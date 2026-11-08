Çağrı Hakan Balta kadro dışı mı kaldı, neden kadro dışı kaldı?

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Fenerbahçe U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'a 5-3 yenildiği maçta oyundan çıkarken tepki gösteren Çağrı Hakan Balta, Çorum FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Mustafa Ertem'in, genç oyuncuyu sergilediği tavır nedeniyle maç kadrosuna dahil etmediği öğrenildi. İşte Çağrı Hakan Balta'nın kadro dışı kalmasına ilişkin bilinenler.

ÇAĞRI HAKAN BALTA KADRO DIŞI MI KALDI?

Çağrı Hakan Balta Çorum FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. 18 yaşındaki futbolcunun, Liverpool maçında oyundan alınırken gösterdiği tepki nedeniyle kadroya dahil edilmediği belirtildi.

ÇAĞRI HAKAN BALTA NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'u konuk ettiği maçta 66. dakikada oyundan alındı. Değişikliğe tepki gösteren genç oyuncu, formasını çıkararak doğrudan soyunma odasına gitti. Balta'nın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. Teknik direktör Mustafa Ertem'in de genç oyuncunun bu tavrı nedeniyle Çorum FK maçının kadrosuna onu almadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE U19 LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde konuk ettiği Liverpool'a 5-3 mağlup oldu. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada sahadan yenik ayrılan genç sarı lacivertliler, maçın ardından Çağrı Hakan Balta'nın tepkisiyle de gündeme geldi.

ÇAĞRI HAKAN BALTA KİMDİR?

Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe altyapısında yetişen genç futbolculardan biri. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe U19 Takımı'nda forma giyiyor ve kulübün geleceği parlak görülen isimleri arasında yer alıyor. Balta, UEFA Gençlik Ligi'nde de sarı lacivertli formayla sahaya çıktı.

ÇAĞRI HAKAN BALTA KAÇ YAŞINDA?

Çağrı Hakan Balta, 18 yaşında.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Fenerbahçe'den Çağrı Hakan Balta'nın kadro dışı kalmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Genç oyuncunun bundan sonraki süreçte kadroya geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.