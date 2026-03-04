Çağrı filmi seslendirenler kim TAM LİSTE?

Yıllardır her bayram ve özel günde evlerimize konuk olan efsane yapım Çağrı filmi seslendirenler listesiyle adeta bir yıldızlar geçidini anımsatıyor. Anthony Quinn'in devleştiği sahneleri bizlere kendi dilimizde sevdiren o gür seslerin arkasında kimler vardı? İzleyicilerin "Bu sesi nereden tanıyorum?" dediği pek çok usta ismin yer aldığı Çağrı filmi Türkçe seslendirme kadrosu tam liste olarak ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde mercek altına alınıyor. İslamiyet'in doğuşunu anlatan bu başyapıtın ses arkasındaki kahramanlarını tanımaya hazır mısınız?

ÇAĞRI FİLMİ TÜRKÇE SESLENDİRME KADROSU

Çağrı filminin Türkçe dublajı, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları ile TRT'nin en kıdemli sanatçıları tarafından gerçekleştirilmiştir. Filmin bu denli sevilmesinin en büyük nedenlerinden biri, seslerin karakterlerin ruhuyla birebir örtüşmesidir.

Hz. Hamza (Anthony Quinn): Türk seslendirme sanatının efsane ismi Agah Hün tarafından seslendirilmiştir.

Hind (Irene Papas): İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Hind karakterine, usta sanatçı Nevin Akkaya sesiyle hayat vermiştir.

Ebu Süfyan (Michael Ansara) : Mekke'nin liderini, tiyatronun devi Cüneyt Gökçer seslendirmiştir.

Ammar bin Yasir (Garrick Hagon): Genç Ammar karakterini, o dönemde seslendirme sanatçılığı yapan Şener Şen seslendirmiştir.

Bilal-i Habeşi (Johnny Sekka): İslam'ın ilk müezzinini Zekai Müftüoğlu seslendirmiştir.

Yasir (Sheykh Terife): İslam'ın ilk şehitlerinden Yasir'i, Erol Amaç seslendirmiştir.

Vahşi (Salem Gedara): Karakterin derinliğini ve pişmanlığını Kamran Usluer yansıtmıştır.

YAN KARAKTERLER VE SES ARKASINDAKİ DİĞER DEVLER

Çağrı filmi seslendirenler listesi sadece ana karakterlerle sınırlı değildir. Filmin her sahnesinde usta bir sesin tınısı duyulmaktadır:

Ebu Cehil: Pekcan Koşar

Ebu Talib: Andre Morell (Seslendiren: Rüştü Asyalı)

Kral Necaşi: Earl Cameron (Seslendiren: Mümtaz Sevinç)

Halid bin Velid: Michael Forest (Seslendiren: Esen Günay)

Zeyd bin Harise: Damien Thomas (Seslendiren: Şahin Çelik)