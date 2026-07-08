Çağrı Balta kimdir, Hakan Çağrı Balta Galatasaray'dan mı geldi, hangi takımdan Fenerbahçe’ye transfer oldu?

"Hakan Çağrı Balta kimdir?", " Galatasaray'dan mı geldi?" ve "Hangi takımdan Fenerbahçe'ye transfer oldu?" soruları, sarı-lacivertli taraftarların gündeminde yer alıyor. Genç futbolcunun futbol kariyeri, daha önce forma giydiği kulüpler ve Fenerbahçe'ye uzanan transfer süreci, arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.

ÇAĞRI BALTA KİMDİR? HAKAN ÇAĞRI BALTA GALATASARAY'DAN MI GELDİ?

Fenerbahçe'nin altyapıya yaptığı dikkat çekici transferlerden biri olan Çağrı Hakan Balta, futbolseverlerin gündemindeki isimler arasında yer alıyor. Eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu olan genç santrforun Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olması büyük yankı uyandırdı. Peki, Çağrı Balta kimdir, Galatasaray'dan mı geldi, hangi takımdan Fenerbahçe'ye transfer oldu?

ÇAĞRI BALTA KİMDİR?

Çağrı Hakan Balta, 15 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde görev yapan genç futbolcu, altyapı kariyerinde attığı goller ve gösterdiği performansla dikkat çekti. Türkiye yaş milli takımlarında da forma giyen Çağrı Balta, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Hakan Balta'nın oğludur.

ÇAĞRI BALTA GALATASARAY'DAN MI GELDİ?

Evet. Çağrı Hakan Balta futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. Gelişim sürecinde kısa bir dönem Almanya'da Bayern Münih altyapısında da forma giyen genç oyuncu, daha sonra yeniden Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı takımın altyapısında gelişimini sürdüren Balta, Fenerbahçe'nin transfer hamlesiyle kulüp değiştirdi.

HANGİ TAKIMDAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU?

Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe'ye doğrudan Galatasaray altyapısından transfer oldu. Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamasının ardından sarı-lacivertli ekiple anlaşan genç futbolcu, kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı aldı.

FUTBOL KARİYERİ

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Çağrı Balta, 2019 yılında kısa süreliğine Bayern Münih altyapısında forma giydi. Ardından yeniden Galatasaray'a dönen genç forvet, U17 ve U19 kategorilerindeki performansıyla dikkat çekti. Gelişimini sürdüren oyuncu, 2026 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

FENERBAHÇE'NİN GELECEK PLANLARINDA YER ALIYOR

Fenerbahçe, genç futbolcuyu gelecek yatırımı olarak kadrosuna dahil etti. Kulübün uzun vadeli planlamasında önemli bir yere sahip olması beklenen Çağrı Hakan Balta'nın, gelişimini sürdürerek ilerleyen süreçte A Takım formasını giymesi hedefleniyor. Genç oyuncu, Türk futbolunun gelecek vadeden santrfor adayları arasında gösterilmeye devam ediyor.