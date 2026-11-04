Çağrı Balta Fenerbahçe formasını yere attı mı? Çağrı Balta neden tepki gösterdi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pendik Stadı'nda oynanan ve toplam 8 golün atıldığı karşılaşmada, Balta'nın oyundan alınmasına tepki göstererek formasını yere attığı öne sürüldü. Ancak paylaşılan görüntülerde formanın yere atıldığı an yer almıyor. İşte Çağrı Balta'nın hareketine ve Fenerbahçe U19 Liverpool U19 maçına dair ayrıntılar.

ÇAĞRI BALTA FENERBAHÇE FORMASINI YERE ATTI MI?

Çağrı Balta'nın Fenerbahçe formasını yere attığı iddia ediliyor. Ancak karşılaşmanın yayın görüntülerinde ve sosyal medyada paylaşılan videolarda formanın yere atıldığı an yer almıyor. Görüntülerde yalnızca genç futbolcunun oyundan alındıktan sonra formasını çıkardığı ve üstü çıplak şekilde saha kenarından soyunma odasına yöneldiği görülüyor. Bu nedenle formanın yere atıldığı iddiası şu ana kadar doğrulanmış değil.

ÇAĞRI BALTA NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Çağrı Balta, Fenerbahçe U19'un Liverpool U19 karşısında 4-2 geride olduğu dakikalarda oyundan alındı. Genç futbolcunun oyundan çıkarılmasına tepki gösterdiği öne sürüldü. Oyundan alınmasının ardından formasını çıkaran Balta, takım arkadaşlarının ve teknik heyetin yanına gitmeden doğrudan soyunma odasına yöneldi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Fenerbahçe'den Çağrı Balta'nın hareketine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Genç futbolcu hakkında kulüp içi bir disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı da merak konusu oldu.

FENERBAHÇE U19 LİVERPOOL U19 MAÇ SONUCU

UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe U19, Pendik Stadı'nda ağırladığı Liverpool U19'a 5-3 mağlup oldu. İlk yarıyı 4-2 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda farkı bire indirmesine rağmen beraberliği yakalayamadı. İngiliz ekibi, mücadeleyi 5-3 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

LİVERPOOL U19'DA WILL WRIGHT HAT-TRICK YAPTI

Liverpool U19'un galibiyetinde Will Wright'ın performansı belirleyici oldu. Genç golcü, karşılaşmada attığı üç golle hat-trick yaptı.

ALİ DEMİRBİLEK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe U19'da karşılaşmanın son anlarında Ali Demirbilek de kırmızı kart gördü. Demirbilek, 90+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE LIVERPOOL A TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Liverpool'un A takımları da bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertlilerin başındaki ilk maçı olacak karşılaşma, saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.