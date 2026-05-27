Çağla Şıkel'in sevgilisi Mertcan Tunca kimdir, ne iş yapıyor? Mertcan Tunca kaç yaşında, nereli?

Son dönemde magazin gündeminde öne çıkan isimlerden biri olan Mertcan Tunca, ünlü manken Çağla Şıkel ile birlikte Çeşme’de görüntülenmesinin ardından kamuoyunun dikkatini çekmiştir. 2025 yılının ilk aylarında iş insanı Erinç Ulutürk ile yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Çağla Şıkel’in, 2026 yılı itibarıyla Mertcan Tunca ile birlikte görüntülenmesi, ikilinin ilişkisini gündemin üst sıralarına taşımıştır. Peki, Çağla Şikel'in sevgilisi Mertcan Tunca kimdir, ne iş yapıyor? Mertcan Tunca kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MERTCAN TUNCA KİMDİR?

Mertcan Tunca, 1992 doğumlu genç bir iş insanı ve girişimci olarak tanımlanmaktadır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra iş dünyasına adım atan Tunca, farklı alanlarda girişimcilik faaliyetleri yürütmektedir.

Özellikle iş yaşamında sakin ve medyadan uzak bir profil benimseyen Tunca, kamuoyunda daha çok özel hayatıyla gündeme gelmektedir. Bununla birlikte iş dünyasında aktif olduğu ve girişimcilik çalışmalarıyla öne çıktığı bilinmektedir.

MERTCAN TUNCA NE İŞ YAPIYOR?

Mertcan Tunca’nın eğitim geçmişi, kariyerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayan Tunca, 2011 yılında başladığı eğitimini 2017 yılında başarıyla bitirmiştir.

Akademik süreçte uluslararası deneyim de edinen Tunca, 2016 yılında Macaristan’da yer alan Debrecen Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Burada işletme ve yönetim alanlarında lisans düzeyinde eğitim alarak akademik bilgisini güçlendirmiştir.

MERTCAN TUNCA KAÇ YAŞINDA?

1992 yılında dünyaya geldiği iddia edilen Mertcan Tunca, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

MERTCAN TUNCA NERELİ?

Mertcan Tunca’nın nereli olduğu konusunda ise kamuoyuna açık ve net bir bilgi bulunmamaktadır.