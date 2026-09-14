Çağla Boz kimdir? Sefo'nun sevgilisi Çağla Boz kaç yaşında, nereli?

Rapçi Sefo ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelen Çağla Boz, son dönemde araştırılan isimler arasında yer alıyor. Oyunculuk ve modellik kariyeriyle tanınan Boz'un yaşı, memleketi ve rol aldığı yapımlar merak edilirken, “ Çağla Boz kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt aranıyor. İşte Çağla Boz'un hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

Çağla Boz, oyuncu ve model olarak tanınmaktadır. 29 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Boz, kariyerine moda alanında başladı. 2019 yılında New York Fashion Week'te podyuma çıkarak adını duyuran Boz, daha sonra oyunculuğa yöneldi.

ÇAĞLA BOZ KAÇ YAŞINDA?

29 Haziran 1999 doğumlu olan Çağla Boz, 14 Eylül 2026 itibarıyla 27 yaşındadır.

ÇAĞLA BOZ NERELİ?

Çağla Boz, İstanbul doğumludur. Aslen Balıkesirli olduğu belirtilen Boz, eğitim hayatına da İstanbul'da başladı.

ÇAĞLA BOZ'UN KARİYERİ

Çağla Boz, kariyerine modellik yaparak başladı. 2019 yılında New York Fashion Week'te podyuma çıkan Boz, moda dünyasındaki çalışmalarının ardından oyunculuğa geçiş yaptı. 2022 yılından itibaren çeşitli dizi ve film projelerinde rol alan oyuncu; Aynasız Haluk, Kendi Düşen Ağlamaz, Kör Nokta, Tozluyaka, Sınır ve Limit gibi yapımlarda yer aldı.

Oyunculuk çalışmalarının yanı sıra sosyal medyada da aktif olan Çağla Boz, son dönemde özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.