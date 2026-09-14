Üniversite öğrencilerinin eğitim desteği için takip ettiği burs programlarından biri olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bursunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru dönemi başladı. Yeni dönem üniversite bursu başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başlandı ve 20 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Peki, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursuna nereden, nasıl başvurulur? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursu ne kadar? Detaylar haberimizde.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ BURSUNA NEREDEN, NASIL BAŞVURULUR?

ÇYDD burs başvuruları çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin başvurularını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin resmi internet sitesindeki burs başvuru sistemi üzerinden yapması gerekiyor. Derneğin resmi burs portalında da başvuruların yalnızca resmi internet sitesi üzerinden kabul edildiği belirtiliyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için yeni burs başvuruları 14 Eylül-20 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işleminin belirtilen tarihler içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Başvurular bireysel olarak yapılıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında kişisel, eğitim ve ekonomik durumlarına ilişkin bilgileri eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor.

ÇYDD'nin resmi başvuru sistemi:

ÇYDD Burs Başvuru Portalı

ÇYDD BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÇYDD üniversite bursuna Türkiye'deki devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. Başvuru için öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve maddi açıdan burs desteğine ihtiyaç duyması gerekiyor. Öğrencinin eğitimine başarılı şekilde devam etmesi de burs koşulları arasında yer alıyor.

ÇYDD'nin resmi koşullarında devlet üniversitelerinde öğrenim görme şartı bulunuyor. Buna göre vakıf veya özel üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler bu burs programından yararlanamıyor.

ÇYDD BURSUNDA BÖLÜM SINIRLAMASI VAR MI?

ÇYDD üniversite bursunda belirli bir fakülte veya bölüm sınırlaması bulunmuyor. Bu nedenle devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler, diğer başvuru koşullarını karşılamaları halinde burs için başvuru yapabiliyor.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve diğer sağlık bilimleri programlarında eğitim gören öğrenciler açısından da bölüm kaynaklı bir başvuru engeli bulunmuyor.

ÇYDD BURSUNDA BAŞKA BURS ALMA ŞARTI NEDİR?

ÇYDD'nin burs başvuru koşullarında birden fazla yerden burs alan öğrencilere burs verilmediği belirtiliyor. Bu kapsamda başka bir kamu veya özel kurumdan burs alan öğrenciler ÇYDD üniversite bursundan yararlanamıyor.

Geri ödemeli KYK öğrenim kredisi ise burs ile aynı kapsamda değerlendirilmiyor; öğrenim kredisi almak ÇYDD bursuna engel oluşturmuyor.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ BURSU NE KADAR?

ÇYDD'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversite öğrencilerine vereceği burs miktarı aylık 5 bin TL olarak uygulanıyor. Burs karşılıksız olarak veriliyor ve Eylül-Haziran aylarını kapsayan 10 aylık eğitim döneminde ödeniyor.

Buna göre öğrenciler 10 ay boyunca aylık 5 bin TL olmak üzere toplam 50 bin TL eğitim desteği alabilecek.

ÇYDD'nin resmi burs koşullarında üniversite bursunun 10 aylık süreç için verildiği açıkça belirtiliyor.

ÇYDD BURSU KAÇ AY ÖDENİYOR?

Üniversite öğrencilerine verilen ÇYDD bursu bir eğitim döneminde toplam 10 ay ödeniyor. Ödemeler Eylül-Haziran dönemini kapsıyor. Aylık burs miktarı 5 bin TL olduğu için 10 aylık dönemde toplam burs tutarı 50 bin TL oluyor.

ÇYDD BURSU GERİ ÖDEMELİ Mİ?

ÇYDD üniversite bursu karşılıksız olarak veriliyor. Bu nedenle burs kapsamında öğrenciye sağlanan desteğin geri ödemeli bir burs olarak uygulanmadığı belirtiliyor.

ÇYDD BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ÇYDD üniversite bursu yeni başvuruları 14 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 20 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular yalnızca belirtilen tarihler arasında çevrim içi olarak yapılabiliyor.

ÇYDD tarafından yayımlanan duyuruda mevcut bursiyerlerin kayıt yenileme işlemlerinin ise 25 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ BAŞVURABİLİR Mİ?

ÇYDD'nin resmi burs koşullarına göre burs programı devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencileri kapsıyor. Özel ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler, burslu eğitim alsalar dahi bu programa başvuramıyor.