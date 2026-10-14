Cafer Mahiroğlu'nun serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Cafer Mahiroğlu hangi şirketlerin sahibi, Halk TV'yi ne zaman satın aldı?

Cafer Mahiroğlu'nun serveti, sahibi olduğu şirketler ve Halk TV'nin satın alınma tarihi, hakkında yürütülen soruşturmayla yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu tespit edildi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarındaki para hareketleri de incelemeye alınırken Halk TV dahil olmak üzere ilişkili şirketlerin mal varlıklarına el konulduğu ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığı açıklandı. Peki, Cafer Mahiroğlu'nun serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Cafer Mahiroğlu hangi şirketlerin sahibi? Detaylar...

CAFER MAHİROĞLU'NUN SERVETİ NE KADAR?

Cafer Mahiroğlu'nun toplam servetinin ne kadar olduğu konusunda soruşturma kapsamında paylaşılan bilgilerde kesin bir kişisel servet tutarı belirtilmedi. Bununla birlikte, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu tespit edildi.

Şirketlerin toplam işlem hacmi, Mahiroğlu'nun kişisel servetinin doğrudan karşılığı olarak değerlendirilebilecek bir tutar değil. Açıklanan rakam, incelemeye konu şirketlerin gerçekleştirdiği toplam finansal hareketlere ilişkin veriyi ortaya koyuyor. Mahiroğlu'nun kişisel mal varlığının toplam değerine ilişkin ise verilen bilgilerde kesin bir rakam yer almıyor.

Soruşturma dosyasında Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarındaki para girişleri ve çıkışları da incelendi. Yapılan tespitlere göre, Mahiroğlu'nun banka hesaplarına 459 işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi gerçekleşti. Aynı hesaplardan 564 işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı olduğu belirlendi.

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferleri de incelemeye dahil edildi. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri tespit edildiği belirtildi.

CAFER MAHİROĞLU'NUN MAL VARLIĞI NEDİR?

Cafer Mahiroğlu'nun mal varlığına ilişkin soruşturma kapsamında şirketleri, banka hesapları ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri mercek altına alındı. İncelemelerde, Mahiroğlu'nun ortaklık veya yöneticilik ilişkisi bulunan şirketlerin finansal hareketleri ile kişisel banka hesaplarındaki işlemler değerlendirildi.

Dosyada yer alan tespitlere göre, Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası para transferleri gerçekleştirildi. Ayrıca mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu ve TMSF'nin bu şirketlere kayyım olarak atandığı açıklandı. El koyma işleminin Halk TV dahil olmak üzere Mahiroğlu ile bağlantılı şirketleri kapsadığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında, şirketlerin finansal işlemleri ve mal varlığı edinimlerine ilişkin çeşitli bulgulara yer verildi. Ancak Mahiroğlu'nun toplam kişisel mal varlığının parasal değerine ilişkin kesin bir tutar, paylaşılan bilgiler arasında bulunmuyor.

CAFER MAHİROĞLU HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Cafer Mahiroğlu'nun adı, tekstil ve medya sektöründeki şirketlerle anılıyor. Mahiroğlu, Select Fashion markasıyla bilinen kadın giyim mağazalarının sahibi olarak tanınıyor. Ayrıca 2017 yılında Markafoni'yi satın aldığı iddia ediliyor. Medya sektörüne ise 2019 yılında Halk TV'yi satın alarak girdi.

Soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketler de incelendi. MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, bu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu tespit edildi.

Dosyada, İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı ve şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği öne sürüldü.

İhale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı kaydedildi.

Söz konusu iddialar, yürütülen soruşturma dosyasındaki beyan ve kayıtlara dayanıyor. Bu kapsamda şirketlerin mali hareketleri, yönetim ilişkileri ve para transferleri incelemeye alındı.

CAFER MAHİROĞLU HALK TV'Yİ NE ZAMAN SATIN ALDI?

Cafer Mahiroğlu, 2019 yılında Halk TV'yi satın alarak medya sektörüne girdi. Mahiroğlu, televizyon kanalının Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.