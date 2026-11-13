Cade Cunningham kimdir? Cade Cunningham Wizards maçında hangi rekoru kırdı?

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Top kaybı sütununda sıfır, sayı sütununda 52. Cade Cunningham'ın Washington Wizards karşısındaki gecesi böyle kapandı. Detroit Pistons, 12 Kasım 2026'da Washington'da oynanan maçı iki uzatmanın sonunda 144-140 kazandı.

Nba'de top kayıpları 1977-78 sezonundan beri tutuluyor. O tarihten bu yana bir maçta en az 50 sayı ve 10 asist yapıp hiç top kaybetmeyen ilk oyuncu Cunningham oldu.

CADE CUNNINGHAM WIZARDS MAÇINDA KAÇ SAYI ATTI?

Cade Cunningham, Wizards maçında 52 sayı attı ve kariyer rekorunu kırdı. 25 şutun 16'sını, 18 serbest atışın 17'sini sokan oyuncu 11 de asist yaptı. Önceki rekoru 46 sayıydı; onu da 10 Kasım 2025'te yine Wizards'a karşı, uzatmada 137-135 biten maçta kırmıştı.

Bu skor, bir Pistons oyuncusunun 2001'de Jerry Stackhouse'un attığı 57 sayıdan sonraki en yüksek skoru. Takım arkadaşı Ausar Thompson 17 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle kariyerinin ilk triple-double'ını yaptı. Wizards'ta Trae Young 37 sayı attı, Anthony Davis ile Alex Sarr 30'ar sayıda kaldı. Washington üst üste altıncı kez kaybetti.

CADE CUNNINGHAM KİMDİR?

Cade Cunningham, Detroit Pistons'ın Amerikalı oyun kurucusu. Tam adı Cade Parker Cunningham. 2021'den beri Pistons forması giyiyor; 2025'te ilk kez All-Star seçildi, 2026'da ise All-Star maçına ilk beşte başladı.

2022-23 sezonu onun için erken bitti. Sol kaval kemiğinde stres kırığı bulundu, Aralık 2022'de ameliyat oldu ve o sezon yalnız 12 maça çıkabildi.

CADE CUNNINGHAM KAÇ YAŞINDA?

Cade Cunningham 25 yaşında. 25 Eylül 2001'de doğdu, boyu 1,98 metre.

CADE CUNNINGHAM NERELİ?

Cade Cunningham, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde doğdu. Liseye Arlington'daki Bowie High School'da başladı, son iki yılını Florida'daki Montverde Academy'de geçirdi.

Babası Keith Cunningham, Texas Tech'te Amerikan futbolu oynadı. Ağabeyi Cannen Cunningham da SMU'da basketbol oynadı, daha sonra Oklahoma State'te yardımcı antrenör oldu.

CADE CUNNINGHAM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Cade Cunningham üniversitede tek sezon oynadı. 2020-21'de Oklahoma State'te 27 maçta ortalama 20,1 sayı, 6,2 ribaund ve 3,5 asistle oynadı, Big 12 konferansında yılın oyuncusu seçildi.

Profesyonel kariyerindeki tek kulübü Detroit Pistons. ABD'yi gençler düzeyinde de temsil etti: 2019 FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan takımdaydı.

CADE CUNNINGHAM KAÇINCI SIRADAN DRAFT EDİLDİ?

Cade Cunningham, 2021 NBA draftında Detroit Pistons tarafından birinci sıradan seçildi. Temmuz 2024'te kulüple beş yıllık sözleşme uzatması imzaladı.