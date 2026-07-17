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Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı seslendirenler kim, Buz Devri: Dinazorların Şafağı filmini kim seslendiriyor?

Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı seslendirenler kim, Buz Devri: Dinazorların Şafağı filmini kim seslendiriyor?
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Buz Devri serisinin en sevilen yapımlarından biri olan Buz Devri: Dinazorların Şafağı, eğlenceli hikâyesi kadar güçlü seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmi izlemek isteyen ya da yeniden seyretmeye hazırlanan sinemaseverler, "Buz Devri: Dinazorların Şafağı seslendirenler kim?" ve "Buz Devri: Dinazorların Şafağı filmini kim seslendiriyor?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte filmin Türkçe dublajında yer alan seslendirme sanatçıları ve karakterlere hayat veren isimler.

Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Buz Devri: Dinazorların Şafağı, hem konusu hem de başarılı Türkçe dublaj performanslarıyla ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle "Buz Devri: Dinazorların Şafağı seslendirenler kim, filmi kim seslendiriyor?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte sevilen animasyon filminin Türkçe seslendirme kadrosu ve karakterleri seslendiren isimlere dair merak edilen tüm detaylar.

BUZ DEVRİ 3: DİNAZORLARIN ŞAFAĞI SESLENDİRENLER KİM?

Animasyon dünyasının en sevilen yapımları arasında yer alan Buz Devri: Dinazorların Şafağı (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs), eğlenceli hikâyesi ve unutulmaz karakterleri kadar başarılı seslendirme performanslarıyla da dikkat çekiyor. Filmin televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasıyla birlikte "Buz Devri: Dinazorların Şafağı seslendirenler kim?" ve "Buz Devri: Dinazorların Şafağı filmini kim seslendiriyor?" soruları internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte filmin seslendirme kadrosuna ilişkin merak edilen detaylar.

BUZ DEVRİ: DİNAZORLARIN ŞAFAĞI KONUSU NEDİR?

Serinin üçüncü filmi olan Buz Devri: Dinazorların Şafağı, mamut Ellie'nin doğum yapmaya hazırlanmasıyla başlayan macerayı konu alıyor. Sid'in sahiplendiği gizemli yumurtaların aslında dinozorlara ait olduğunun ortaya çıkması, kahramanlarımızı dinozorların yaşadığı gizli bir dünyaya sürüklüyor. Manny, Diego, Ellie ve diğer dostları, Sid'i kurtarmak için tehlikelerle dolu bu yolculukta yeni karakterlerle tanışıyor.

BUZ DEVRİ 3: DİNAZORLARIN ŞAFAĞI ORİJİNAL SESLENDİRME KADROSU

Filmin İngilizce orijinal seslendirme kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor:

• Ray Romano – Manny

• John Leguizamo – Sid

• Denis Leary – Diego

• Queen Latifah – Ellie

• Simon Pegg – Buck

• Seann William Scott – Crash

• Josh Peck – Eddie

• Chris Wedge – Scrat

• Karen Disher – Scratte

BUZ DEVRİ: DİNAZORLARIN ŞAFAĞI TÜRKÇE SESLENDİRENLER KİM?

Ray Romano- Manny: Ali Poyrazoğlu

John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan

Denis Leary – Diego: Haluk Bilginer

Seann William Scott – Crash: Umut Tabak

Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar

Queen Latifah – Ellie: Ayça Bingöl

Simon Pegg – Buck: Altan Erkekli

Carlos Saldanha – Yavru Dino: Aslı Tandoğan 

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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