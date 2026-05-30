Büyükmandıra Güreşleri hangi kanalda sorusu, organizasyonun yaklaşmasıyla birlikte arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. Türkiye’nin köklü güreş etkinliklerinden biri olan bu müsabakalar, hem yerel hem de ulusal düzeyde geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Güreşlerin canlı yayın bilgisi, saatleri ve yayınlanacağı kanal detayları ise sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

KIRKLARELİ - BÜYÜKMANDIRA BLD. YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kırklareli - Büyükmandıra Belediyesi Yağlı Güreşleri, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü güreş severlerle buluşuyor. Geleneksel sporun önemli organizasyonlarından biri olan etkinlik, bu yıl da farklı televizyon kanalları üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Güreş müsabakaları, Koza TV Adana ve Kanal 15 Burdur ekranlarından izlenebilecek.

KIRKLARELİ - BÜYÜKMANDIRA BLD. YAĞLI GÜREŞLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yağlı güreş heyecanı 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 14:30 itibarıyla başlayacak. Gün boyu sürecek müsabakalarda pehlivanlar kıyasıya mücadele edecek ve seyircilere geleneksel sporun en heyecanlı anları yaşatılacak.

KOZA TV ADANA CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kırklareli - Büyükmandıra Bld. Yağlı Güreşleri karşılaşmaları Koza TV Adana üzerinden canlı yayınlanacak. Kanalı izlemek isteyenler için yayın platformları şu şekilde:

• D-Smart 228

• Şifresiz 4A yayın

• Web yayın platformu

KANAL 15 BURDUR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Güreş müsabakaları ayrıca Kanal 15 Burdur ekranlarında da canlı olarak yayınlanacak. Kanalı izlemek isteyen seyirciler için erişim seçenekleri:

• Şifresiz 4A yayın

• Web üzerinden izleme imkânı

KIRKLARELİ - BÜYÜKMANDIRA BLD. YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ GÜN?

Geleneksel güreş organizasyonu, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü düzenlenecek. Türkiye’nin önemli yerel güreş etkinliklerinden biri olan organizasyon, bölge halkı ve güreş tutkunları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.