Butcher's Geçidi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Butcher's Geçidi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Butcher's Geçidi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Butcher's Geçidi filmini izleyecek olanların merak ettiği Butcher's Geçidi konusu nedir, Butcher's Geçidi oyuncuları kimler ve Butcher's Geçidi özeti gibi konuları inceliyoruz.

KASAP GEÇİDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

19. yüzyıl Amerikan sınır yaşamının acımasız yüzünü, insan doğasının hırs ve yabancılaşma ile nasıl şekillendiğini anlatan karanlık bir western-dram filmidir.

Hikâye, 1874 yılında geçer. Bir papazın saf ve idealist oğlu olan Will Andrews, Harvard'daki eğitimini yarıda bırakarak romantize ettiği vahşi batı hayatını deneyimlemek üzere Kansas'taki küçük bir sınır kasabası olan Kasap Crossing'e gelir. Burada, sert mizacı ve tecrübesiyle dikkat çeken usta bir bizon avcısı olan Miller ile tanışır.

Miller, Colorado'da el değmemiş dev bir bizon sürüsünün bulunduğu gizli bir dağ geçidinden bahseder. Herkes bu yolculuğun tehlikeli ve anlamsız olduğu konusunda uyarıda bulunsa da Will, tüm parasını bu sefere yatırarak avı finanse etmeyi kabul eder.

Ekibe ;

• tek kollu, dindar ve alkolle arası iyi olan Charlie Hoge (araba sürücüsü ve aşçı),

• Miller'a güvenmeyen, pragmatik ve deneyimli deri tüccarı Fred Schneider de katılır.

Ölümle burun buruna geldikleri zorlu bir yolculuktan sonra ekip, binlerce mandadan oluşan devasa bir sürüye ulaşır. Miller avlanmaya başlar ve günde yüzlerce bizonu öldürür. Will ve Schneider ise derileri yüzmekle görevlidir. Zamanla Will, yaşanan sistematik katliğa karşı duyarsızlaşırken Miller'ın hırsı kontrolden çıkar.

Uyarılara rağmen av durdurulmaz ve ekip yaklaşan kış fırtınasına yakalanarak dağlarda aylarca mahsur kalır. Açlık, delilik, inanç kaybı ve şiddet iç içe geçerken grup tamamen çözülmeye başlar. Baharın gelişiyle birlikte hayatta kalanlar kasabaya döndüklerinde ise çok daha yıkıcı bir gerçekle yüzleşir: manda derisi piyasası çökmüş, tüm emekleri değersiz hale gelmiştir.

Film, insanın doğaya ve kendi içgüdülerine karşı verdiği yıkıcı mücadeleyi sert ve gerçekçi bir dille anlatır.

KASAP GEÇİDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeker:

• Nicolas Cage – Miller

• Fred Hechinger – Will Andrews

• Xander Berkeley

• Rachel Keller

• Jeremy Bobb

• Paul Raci

Nicolas Cage'in soğukkanlı ve takıntılı avcı performansı, filmin en çarpıcı unsurlarından biri olarak öne çıkar.

KASAP GEÇİDİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Amerika Birleşik Devletleri yapımıdır. Film, doğal ve sert coğrafyasıyla hikâyenin ruhunu yansıtan dağlık ve kırsal bölgelerde çekilmiştir. Vahşi doğa sahneleri, filmin atmosferini güçlendiren en önemli unsurlardan biridir.

KASAP GEÇİDİ FİLMİ YAYIN TARİHİ

• 20 Ekim 2023 – Amerika Birleşik Devletleri