BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA: İOKBS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden alınır? Bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026 yılı için düzenlenen Bursluluk Sınavı (İOKBS), öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Hazırlık sınıfı ile 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsayan bu sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Peki, İOKBS giriş belgesi yayımlandı mı, nereden alınır? Bursluluk sınavı ne zaman? İşte sınav tarihi, saati, soru sayısı ve giriş belgesi sorgulama süreci hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

Bursluluk sınavına katılacak adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş yerleri geliyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre, öğrenciler sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini Nisan ayının üçüncü haftasından itibaren öğrenebilecekler. Sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini edinebilecek.

Sınav giriş yeri sorgulama adımları:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr adresine gidin.

Ana sayfada yer alan "Duyurular" veya "Sınavlar" sekmesine tıklayın.

"2026 İOKBS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama" linkini seçin.

T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sınav giriş belgenizi görüntüleyin ve çıktısını alın.

Bu işlem, sınav günü herhangi bir karışıklığı önlemek ve öğrencilerin sınav merkezine sorunsuz ulaşmasını sağlamak için büyük önem taşıyor.

İOKBS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NEREDEN ALINIR?

2026 İOKBS giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce erişime açılacak. Bu belgede öğrencilerin sınav yeri, saat ve kimlik bilgileri yer alıyor. Belgeler, yalnızca MEB’in resmi internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Öğrencilerin yapması gerekenler:

Adım 1: www.meb.gov.tr adresine giriş yapın.

Adım 2: Sınav duyurularını veya sınavlar bölümünü kontrol edin.

Adım 3: "2026 İOKBS Sınav Giriş Belgesi" linkine tıklayın.

Adım 4: T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek belgeyi indirin ve yazdırın.

Bu belgeler, sınav günü giriş sırasında öğrencilere gösterileceği için eksiksiz bir şekilde alınması gerekmektedir.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB’in resmi takvimine göre, 2026 Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav tek oturum halinde yapılacak ve Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde 10.00’da başlayacak.

Sınavın detayları:

Soru Sayısı: 80 çoktan seçmeli soru

Sınav Süresi: 100 dakika

Oturum Sayısı: Tek oturum

Kapsam: Hazırlık sınıfı dahil tüm kademeler için müfredat uyumlu sorular

Öğrencilerin sınav süresini etkili kullanmaları, başarıları açısından büyük önem taşıyor. 100 dakikalık süre boyunca, her soru için ortalama 1,25 dakika ayrılması gerekiyor.