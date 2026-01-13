Bursa okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Bursa'da okul yok mu (BURSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bursa'da 14 Ocak Çarşamba günü hava durumu nedeniyle merak edilen okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. Bursa Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bursa'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyorlar.

BURSA HAVA DURUMU

Bursa'da Hava Isınıyor: Gece Yağış, Gündüz Parçalı Bulutlu

Bursa'da bugün akşam saatlerinden itibaren hava parçalı bulutlu seyrederken, gece saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak. Sabah saatlerinden sonra ise yağışın etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 18.00–21.00 saatleri arasında Bursa'da hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı -5 derece, hissedilen sıcaklık ise -8 derece olarak ölçülecek. Rüzgarın zaman zaman 19 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

Gece saatlerinde sıcaklık hızla artacak. 21.00–24.00 saatleri arasında termometreler 2 dereceyi gösterecek. Gece yarısından sonra Çarşamba sabahına kadar karla karışık yağmur bekleniyor. 03.00–09.00 saatleri arasında sıcaklık 3–6 derece aralığında seyredecek.

Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yağış yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. 12.00–15.00 saatleri arasında sıcaklık 9 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise hava parçalı bulutlu olurken sıcaklık 4–5 derece seviyelerine gerileyecek.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre Bursa'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

• 14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük -5, en yüksek 9 derece

• 15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük 2, en yüksek 13 derece

• 16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 5, en yüksek 13 derece

• 17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 4, en yüksek 8 derece

• 18 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük 1, en yüksek 5 derece

Uzmanlar, gece ve sabah saatlerinde yağışla birlikte oluşabilecek buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.