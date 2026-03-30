Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi su kesintisi! 30-31 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Mustafakemalpaşa ilçesinde 23 Mart'ta başlayan su kesintisi ne zaman bitecek merak ediliyor. Bursa su kesintisi listesi açıklandı. İşte Bursa'da Mustafakemalpaşa ve diğer ilçelerdeki su kesintileri haberimizde...

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Züferbey Mahallesi ile birlikte Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 23 Mart 2026 ile 3 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak kesintiler uygulanacaktır.

Osmangazi ilçesi su kesintisi:

Kükürtlü Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 30 Mart 2026 tarihinde saat 14.45 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Panayır Mahallesi Perde Sokak ve çevresinde ise yine arıza çalışması sebebiyle 30 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.