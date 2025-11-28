Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Sabahın erken saatlerinde hissedilen hareketlilik, Bursa'nın pek çok semtinde fark edildi. Kentte kısa süreli bir tedirginlik oluşurken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı daha yoğun hissettiklerini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları, " Bursa'da deprem mi oldu?, Bursa'da az önce nerede deprem mi oldu?" gibi sorularla gündemi takip etmeye başladı ve halk AFAD ile Kandilli'nin resmi açıklamalarını yakından izledi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izliyor. Ülke çapında oluşan tüm depremler, gelişmiş ölçüm cihazlarıyla anında kaydedilip kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli'nin kapsamlı gözlem ağı, yer hareketlerini hızlı şekilde sisteme iletirken; AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" sayfaları, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasına imkan tanıyor. Bu bilgiler aynı zamanda bilimsel araştırmalar için de büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı veriler; sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detayları içeriyor. Böylece vatandaşlar doğrulanmış bilgilere ulaşarak yanlış bilgilerden etkilenmiyor. Kurum, düzenlediği tatbikatlar ve eğitim çalışmalarıyla toplumun deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor.

28 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

28 Kasım 2025 sabah saatlerinde Bursa genelinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir kaygıya neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hissettikleri hareketi sosyal medyada paylaştı. Yaşanan sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, resmi açıklamalarını yayımlayarak depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik bilgileri duyurdu. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca güvenilir ve doğrulanmış kaynakları takip etmeleri konusunda yeniden uyardı.