Bursa BUSKİ su kesintisi saatleri! 10-11-12 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Şehir genelinde planlanan çalışmalar doğrultusunda özellikle Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerinde birçok mahalleyi kapsayan kesintiler uygulanacak. Kesintilerin tarih ve saat aralıkları ile etkilenecek mahalleler ayrıntılı şekilde duyuruldu.

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 10-11 NİSAN

Mustafakemalpaşa ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi ile birlikte Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayacak çalışmaların 17 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00’e kadar süreceği bildirildi. Bu süre boyunca her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabileceği açıklandı. Aynı ilçede Züferbey Mahallesi ile Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde ise 9 Nisan 2026 tarihinde başlayan çalışmaların 13 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00’e kadar devam edeceği duyuruldu.

Söz konusu kesintilerin BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları kapsamında meydana gelebilecek arızalara karşı planlandığı bildirildi. Yetkililer, belirtilen mahallelerde yaşayan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak önlem almaları gerektiğini vurguladı. Çalışmalar süresince suyun gün içinde belirli saat aralıklarında kesilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Osmangazi ilçesinde ise Akpınar Mahallesi ve çevresinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacağı açıklandı. İçme suyu hatlarında yürütülecek çalışmalar nedeniyle planlanan kesintinin aynı gün içinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Yetkililer, kesinti süresince mahalle sakinlerinin su kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

