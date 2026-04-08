Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 3 Nisan 2026 ile 7 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, kanalizasyon çalışmaları sırasında oluşabilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Selimiye başta olmak üzere Cumhuriyet, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 8 Nisan 2026 ile 12 Nisan 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında yine aynı kapsamda zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 23 Mart 2026 ile 3 Nisan 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintileri yapılmıştır.

Aynı bölgede yer alan Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 4 Nisan 2026 ile 8 Nisan 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılmaya devam edilmektedir.

Nilüfer

Beşevler Mahallesi’nde, Beşevler Caddesi, İzmir Yolu Caddesi, Bilginler Caddesi ve Yıldırım Caddesi arasında kalan bölgede 8 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Odunluk Mahallesi’nde, Akpınar Caddesi, Lefkoşe Caddesi, İzmir Yolu Caddesi, Mihraplı Caddesi ve İstiklal Marşı Caddesi arasında kalan bölgede 7 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.

Osmangazi

Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde Kaya Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 8 Nisan 2026 tarihinde 21.55 ile 22.55 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.