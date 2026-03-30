Bursa BUSKİ su kesintisi! 30-31 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 23 Mart 2026 saat 09.00 ile 3 Nisan 2026 saat 18.00 arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.

Osmangazi

Kükürtlü Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 30 Mart 2026 tarihinde saat 14.45 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Panayır Mahallesi Perde Sokak ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 30 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.