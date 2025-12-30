Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 30-31 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00, planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00'dır. Kesim tarihi 6 Aralık 2025 saat 09.00'dır. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 6 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 21 Aralık 2025 saat 09.00, planlanan bitiş tarihi 31 Aralık 2025 saat 18.00'dır. Kesim tarihi 21 Aralık 2025 saat 09.00'dır. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 21 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 27 Aralık 2025 saat 09.00, planlanan bitiş tarihi 7 Ocak 2026 saat 18.00'dır. Kesim tarihi 27 Aralık 2025 saat 09.00'dır. Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 27 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 30 Aralık 2025 saat 16.40, planlanan bitiş tarihi 30 Aralık 2025 saat 17.40'tır. Kesim tarihi 30 Aralık 2025 saat 16.40'tır. Yıldırım ilçesi C3 D19 alt bölgesinde yer alan Arabayatağı Mahallesi Kaynar Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza çalışması nedeniyle 30 Aralık 2025 tarihinde 16.40 ile 17.40 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
