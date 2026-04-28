Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 28-29 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Nisan Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Mustafakemalpaşa ilçesinin Cumhuriyet başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 23 Nisan 2026 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında, kanalizasyon çalışmaları sırasında oluşabilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Aynı ilçede ve aynı mahallelerde 28 Nisan 2026 ile 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında yine saat 09.00 ile 18.00 arasında benzer çalışmalar nedeniyle zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Osmangazi ilçesinin Akpınar Mahallesi ve çevresinde 27 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında içme suyu çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi ilçesinin Panayır Mahallesi Topraklı Sokak ve çevresinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Yıldırım ilçesinin Sıracevizler Mahallesi Kestaneli Sokak ve çevresinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 15.45 ile 16.45 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

