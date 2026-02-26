Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Şubat Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa ilçesi Züberbey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 21 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 2 Mart 2026 saat 18.00

Kesim başlangıç tarihi 21 Şubat 2026 saat 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinin Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde bulunan çeşitli cadde ve sokaklarda 21 Şubat 2026 ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Onur BAYRAM
Haberler.com
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti
Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti

Teravih sonrası çirkin manzara! Çocukları sevindirmek istedi ama...