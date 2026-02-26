Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Şubat Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Şubat günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Şubat su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa ilçesi Züberbey Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 21 Şubat 2026 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi 2 Mart 2026 saat 18.00

Kesim başlangıç tarihi 21 Şubat 2026 saat 09.00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinin Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde bulunan çeşitli cadde ve sokaklarda 21 Şubat 2026 ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.