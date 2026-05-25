Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Mayıs su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi’nde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 22 Mayıs 2026 ile 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi ile birlikte Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri de etkilenecektir.

Osmangazi

Doğanevler Mahallesi Doğanevler Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 25 Mayıs 2026 tarihinde 11.30 ile 13.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Elmasbahçeler Mahallesi 3. Baş Sokak ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 25 Mayıs 2026 tarihinde 14.50 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Sırameşeler Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi ve çevresinde gerçekleştirilecek arıza çalışması nedeniyle 25 Mayıs 2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yunuseli Mahallesi 427. Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 25 Mayıs 2026 tarihinde 10.35 ile 12.35 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Yunusemre Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve çevresinde yürütülen arıza çalışması nedeniyle 25 Mayıs 2026 tarihinde 11.35 ile 12.35 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.