Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Nisan su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Mustafakemalpaşa ilçesinde Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 18 Nisan 2026 ile 22 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, kanalizasyon çalışmaları sırasında oluşabilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 18 Nisan 2026 ile 22 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, kanalizasyon çalışmaları sırasında oluşabilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi

Osmangazi ilçesinde Demirtaş Sakarya Mahallesi 1263 Sokak ve çevresinde 20 Nisan 2026 tarihinde 17.30 ile 20.00 saatleri arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi ilçesinde Seçköy Mahallesi köy iç yolu ve çevresinde 20 Nisan 2026 tarihinde 15.30 ile 18.00 saatleri arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi ilçesinde Sırameşeler Mahallesi Samanlı Sokak ve çevresinde 20 Nisan 2026 tarihinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Yıldırım ilçesinde Çınarönü Mahallesi Akkaya Sokak ve çevresinde 20 Nisan 2026 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.