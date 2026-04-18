Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Nisan Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

18 Nisan 2026 saat 09.00 ile 22 Nisan 2026 saat 18.00 arasında BUSKİ tarafından yürütülecek kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde gün içinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir.

18 Nisan 2026 saat 09.00 ile 22 Nisan 2026 saat 18.00 arasında BUSKİ çalışmaları kapsamında Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde gün içinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında arıza oluşması durumunda zaman zaman su kesintisi uygulanabilecektir.

14 Nisan 2026 saat 09.00 ile 18 Nisan 2026 saat 18.00 arasında yapılan çalışmalar kapsamında Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde gün içinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanmıştır.

Osmangazi

18 Nisan 2026 tarihinde saat 10.20 ile 17.00 arasında Güneştepe Mahallesi Çamlık Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

