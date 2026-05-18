Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi’nde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda 16 Mayıs 2026 ile 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi ile birlikte Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerindeki çeşitli cadde ve sokaklar da etkilenecektir.

Nilüfer

Özlüce Mahallesi’nde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda 19 Mayıs 2026 ile 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Özlüce Mahallesi ve çevresinde daha önce başlayan çalışmalar kapsamında 15 Mayıs 2026 ile 19 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanmaktadır.

Osmangazi

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 1254. Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 18 Mayıs 2026 tarihinde 16.45 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Soğukkuyu Mahallesi Şehit Onbaşı Tolga Taştan Sokak ve Hürriyet Mahallesi’nin bir kısmında, arıza nedeniyle 18 Mayıs 2026 tarihinde 17.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yunuseli Mahallesi Taşköprü Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 18 Mayıs 2026 tarihinde 17.20 ile 19.20 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Mevlana Mahallesi 7. Ova Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 18 Mayıs 2026 tarihinde 16.30 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Partili vekilden sürpriz istifa kararı
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı

Evleri bu hale getirdi; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Erdoğan, partimizin başındadır

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan partimizin başındadır"
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması

Serdal Adalı'dan bomba Şenol Güneş sözleri
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı