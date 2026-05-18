Bursa BUSKİ su kesintisi! 18-19 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi’nde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda 16 Mayıs 2026 ile 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi ile birlikte Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerindeki çeşitli cadde ve sokaklar da etkilenecektir.

Nilüfer

Özlüce Mahallesi’nde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda 19 Mayıs 2026 ile 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Özlüce Mahallesi ve çevresinde daha önce başlayan çalışmalar kapsamında 15 Mayıs 2026 ile 19 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanmaktadır.

Osmangazi

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 1254. Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 18 Mayıs 2026 tarihinde 16.45 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Soğukkuyu Mahallesi Şehit Onbaşı Tolga Taştan Sokak ve Hürriyet Mahallesi’nin bir kısmında, arıza nedeniyle 18 Mayıs 2026 tarihinde 17.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yunuseli Mahallesi Taşköprü Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 18 Mayıs 2026 tarihinde 17.20 ile 19.20 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Mevlana Mahallesi 7. Ova Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 18 Mayıs 2026 tarihinde 16.30 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.