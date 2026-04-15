Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Nisan su kesintisi saatleri...

Gemlik

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında, içme suyu bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Balıkpazarı, Osmaniye, Kayhan, Yeni, Hamidiye, Dr. Ziya Kaya ve Eşrefdinçer mahallelerinin genelinde su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda su daha önce verilebilecektir.

Mustafakemalpaşa

13 Nisan 2026 ile 17 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, kanalizasyon çalışmaları kapsamında oluşabilecek arızalar nedeniyle Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca 9 Nisan 2026 ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında aynı saatlerde Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde benzer şekilde su kesintileri uygulanmıştır.

Bunun yanında 14 Nisan 2026 ile 18 Nisan 2026 tarihleri arasında yine 09.00 ile 18.00 saatleri arasında aynı mahallelerde zaman zaman su kesintisi yapılması planlanmaktadır.

Nilüfer

15 Nisan 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.00 arasında Ataevler Mahallesi Belde Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde ise saat 09.00 ile 19.00 arasında Kültür Mahallesi’nde Camili Sokak, Büyük Sokak, Başarı Sokak, Gümüşdere Caddesi, Güzel Sokak, Fidanlık Sokak ve Güneş Caddesi arasında kalan bölgede su kesintisi uygulanmıştır.

Osmangazi

15 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında Akpınar Mahallesi Şehit Doğan Sevinç Sokak ve çevresinde arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Aynı ilçede 15 Nisan 2026 tarihinde saat 16.30 ile 17.30 arasında Demirtaş Barbaros Mahallesi 1. Kervan Sokak ve çevresinde su kesintisi uygulanacaktır.

Yine 15 Nisan 2026 tarihinde saat 13.50 ile 15.00 arasında Güneştepe Mahallesi Mercan Sokak ve civarında su kesintisi olacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde ise Akpınar Mahallesi genelinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılmıştır.

Yıldırım

15 Nisan 2026 tarihinde saat 12.10 ile 14.30 arasında Arabayatağı Mahallesi Akarsu Sokak ve çevresinde arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 15.00 arasında Yavuzselim Mahallesi Yaprak Sokak ve civarında su kesintisi yapılacaktır.