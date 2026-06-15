Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda 8 Haziran 2026 ile 13 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanabilecektir.

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde aynı çalışmaların devam etmesi nedeniyle 14 Haziran 2026 ile 20 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Nilüfer

Çamlıca ve Kültür mahallelerinde BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 16 Haziran 2026 ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

29 Ekim Mahallesi 501. Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 15 Haziran 2026 tarihinde 13.30 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

İsabey Mahallesi A234 Sokak ve çevresinde yürütülecek arıza çalışması nedeniyle 15 Haziran 2026 tarihinde 19.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.