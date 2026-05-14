Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Mayıs su kesintisi saatleri...

Karacabey

Fevzipaşa Mahallesi’nde depo temizliği çalışmaları nedeniyle 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 11.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda, 10 Mayıs 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintileri yapılacaktır.

Nilüfer

Özlüce Mahallesi Öğretmen Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Hamitler Mahallesi Cem Sultan Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.15 ile 18.15 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Vakıf Mahallesi Vesile Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında su kesintisi yapılacaktır.