Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Mayıs su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda 10 Mayıs 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Nilüfer

Özlüce Mahallesi Öğretmen Sokak ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 13 Mayıs 2026 tarihinde 12.15 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Mollaarap Mahallesi 4. Günay Sokak ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 13 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.