Bursa BUSKİ su kesintisi! 12-13 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Mayıs su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Mustafakemalpaşa ilçesinin Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda, 10 Mayıs 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer

Nilüfer ilçesinin Balkan Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer ilçesinin Fethiye Mahallesi Barutluk Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 12 Mayıs 2026 tarihinde 17.40 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesi Dik Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 12 Mayıs 2026 tarihinde 15.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi ilçesinin Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 12 Mayıs 2026 tarihinde 13.45 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi Şehit Polis İlyas Kaygusuz Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 12 Mayıs 2026 tarihinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.