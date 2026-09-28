Bursa at yarışları iptal mi oldu, ertelendi mi, Bursa at yarışları ne zaman yapılacak?

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Bursa'da düzenlenmesi planlanan at yarışlarının akıbeti merak konusu oldu. Yarışseverler, Bursa at yarışlarının iptal edilip edilmediğini, ertelenip ertelenmediğini ve yeni yarış tarihinin ne zaman olduğunu öğrenmek için güncel bilgileri araştırıyor.

BURSA AT YARIŞLARI İPTAL Mİ EDİLDİ, ERTELENDİ Mİ? BURSA YARIŞLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bursa at yarışlarının akıbeti, Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) yaptığı duyurunun ardından yarışseverlerin gündemine geldi. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Bursa Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleştirilmesi planlanan yarış programı, kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle ertelendi.

TJK tarafından yapılan açıklamada, yarışların iptal edilmediği ve yeni bir tarihe alındığı bildirildi. Peki, Bursa at yarışları iptal mi edildi, neden ertelendi ve Bursa yarışları ne zaman yapılacak? İşte yarış programına ilişkin detaylar.

BURSA AT YARIŞLARI NEDEN ERTELENDİ?

Bursa Osmangazi Hipodromu'nda etkili olan yoğun yağış, çim pist koşullarını olumsuz etkiledi. Yapılan ölçümde çim pistin 5,6 seviyesinde, yani “Çok Ağır” durumda olduğu belirlendi.

Komiserler Kurulu, mevcut pist şartlarının atların ve jokeylerin güvenliği açısından uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunarak 28 Eylül Pazartesi günü yapılması planlanan yarışların ertelenmesine karar verdi.

BURSA AT YARIŞLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Bursa at yarışları iptal edilmedi. TJK'nın duyurusuna göre yalnızca yarış programının tarihi değiştirildi. Hava koşulları ve pistin durumu nedeniyle ertelenen koşular, belirlenen yeni tarihte gerçekleştirilecek.

Bu nedenle yarışseverlerin 28 Eylül Pazartesi günü için planlanan programın tamamen iptal edildiğini düşünmemesi gerekiyor. Koşular yeni tarihte aynı program kapsamında düzenlenecek.

BURSA YARIŞLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen Bursa at yarışlarının yeni tarihi 30 Eylül 2026 Çarşamba olarak açıklandı. Buna göre 28 Eylül'de yapılması planlanan koşular iki gün sonra Bursa Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

TJK, ertelenen yarışların aynı şart, koşul ve programla yapılacağını duyurdu.

BURSA YARIŞLARI 30 EYLÜL'DE YAPILACAK

Bursa'da yağış nedeniyle ertelenen yarış programı 30 Eylül Çarşamba günü yeniden koşulacak. Yarışların ertelenmesinde temel gerekçe, çim pistin aşırı yağış nedeniyle “Çok Ağır” seviyeye ulaşması oldu.

Yarışseverler, 30 Eylül'deki Bursa yarış programını takip ederek koşuların saatleri ve diğer detaylarına ulaşabilecek. Yarışların yeni tarihte mevcut şart ve program doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.