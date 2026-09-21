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İzmir'in eski büyükşehir belediye başkanlarından Burhan Özfatura'nın hayatını kaybetmesiyle birlikte, siyasi ve yerel yönetim geçmişi yeniden gündeme geldi. Özfatura'nın yaşamı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemleri ve ölümüne ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Burhan Özfatura kimdir, kaç yaşında? Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhan Özfatura neden öldü? Detaylar...

ESKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

Burhan Özfatura, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini iki farklı dönemde üstlenen isimlerden biridir. Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde Anavatan Partisi adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

1989 yılında yapılan yerel seçimlerde başkanlık görevini sürdüremeyen Özfatura, 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi adayı olarak yeniden seçime girdi. Seçimi kazanmasının ardından ikinci kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Burhan Özfatura'nın ikinci belediye başkanlığı dönemi 1994-1999 yılları arasında sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye tarihçesinde de Özfatura'nın 1984-1989 ve 1994-1999 yıllarında görev yaptığı belirtiliyor.

Özfatura, belediye başkanlığı görevlerinin ardından çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.

BURHAN ÖZFATURA KAÇ YAŞINDA?

Burhan Özfatura, hayatını kaybettiğinde 83 yaşındaydı.

BURHAN ÖZFATURA NEDEN ÖLDÜ?

Burhan Özfatura, İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Ani kalp durması geçirdiği belirtilen Özfatura, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki Özfatura, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özfatura'nın vefatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemler ve kent yönetimindeki geçmişi nedeniyle yeniden gündeme geldi.