Burdur okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Burdur'da okul yok mu (BURDUR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Burdur okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Burdur'da okul yok mu (BURDUR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Burdur'da 6 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Burdur Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bu konuda son bilgiler ve gelişmeler bu haberde yer alacak.

Burdur Valiliği, 6 Mart Cuma günü il genelindeki okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Valilikten yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

BURDUR HAVA DURUMU
Burdur'da Gökyüzü Açık Ama Gece Ayazı Var

BURDUR – Göller Yöresi'nin önemli illerinden Burdur'da 6 Mart Cuma günü gökyüzü güneşli ve bulutsuz olacak. Gün içinde termometreler 13°C'ye kadar tırmanarak ılıman bir hava sunsa da, gece saatlerinde sıcaklığın 0°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranının %50 olacağı kentte rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte 9 mph hızla esecek. Gündüz güneşin tadını çıkaran vatandaşların, gece oluşabilecek ani soğumaya karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Burdur okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Burdur'da okul yok mu (BURDUR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

BURDUR OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
