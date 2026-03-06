Burdur okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Burdur'da okul yok mu (BURDUR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Burdur Valiliği, 6 Mart Cuma günü il genelindeki okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Valilikten yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

BURDUR HAVA DURUMU

Burdur'da Gökyüzü Açık Ama Gece Ayazı Var

BURDUR – Göller Yöresi'nin önemli illerinden Burdur'da 6 Mart Cuma günü gökyüzü güneşli ve bulutsuz olacak. Gün içinde termometreler 13°C'ye kadar tırmanarak ılıman bir hava sunsa da, gece saatlerinde sıcaklığın 0°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranının %50 olacağı kentte rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte 9 mph hızla esecek. Gündüz güneşin tadını çıkaran vatandaşların, gece oluşabilecek ani soğumaya karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

BURDUR OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.