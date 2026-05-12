Burcu Köksal kimdir, Burcu Köksal kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

“Burcu Köksal kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?” soruları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Burcu Köksal, Afyonkarahisar siyasetinde önemli bir isim olarak öne çıkarken, hem siyasi geçmişi hem de kişisel yaşamına dair detaylar kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

1980 yılında Afyonkarahisar’da doğan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Köksal, mezuniyetinin ardından Afyonkarahisar Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı. Kariyeri boyunca hem hukuk hem de siyaset alanında aktif görevler üstlendi.

SİVİL TOPLUM VE MESLEKİ KARİYERİ

Burcu Köksal, meslek hayatı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ile Staj Komisyonu’nda yer alan Köksal, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başta olmak üzere birçok dernekte aktif rol üstlendi. Kadın ve çocuk hakları alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Köksal, sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı.

SİYASİ KARİYERİ VE MİLLETVEKİLLİĞİ GÖREVLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı ile siyasete başlayan Köksal, 25, 26 ve 27. Dönem CHP Afyonkarahisar Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. TBMM’de çeşitli komisyonlarda yer alan Köksal; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gibi birçok alanda çalışmalar yürüttü.

28. Dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini de üstlenen Burcu Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi. Bu sonuçla birlikte Köksal, Afyonkarahisar tarihinin ilk kadın belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL HAYATI

Burcu Köksal, Yasin Köksal ile evlidir ve 1 çocuk annesidir. Siyasi kariyeri ve görevleriyle sık sık gündeme gelen Köksal, hem yerel yönetimdeki çalışmaları hem de geçmiş siyasi görevleriyle kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer almaktadır.