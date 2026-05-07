Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçecek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hangi partili, Afyon Belediyesi hangi partiden?

Siyaset gündemini sarsan gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hangi partili, Afyon Belediyesi el mi değiştiriyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçecek?

"YAKIN ZAMANDA AK PARTİ'YE GEÇECEK" İDDİASI

tv100 ekranlarında yayımlanan bir programda konuşan gazeteci Sinan Burhan, siyaset gündemini derinden sarsacak bir kulis bilgisini paylaştı. Burhan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın çok yakın bir zamanda AK Parti saflarına katılacağını öne sürdü. Bu iddia, Köksal'ın CHP içindeki konumu ve daha önceki sert muhalif söylemleri göz önüne alındığında Ankara kulislerinde büyük bir yankı uyandırdı.

TRANSFER İDDİALARI DAHA ÖNCE DE KONUŞULMUŞTU

Burcu Köksal’ın iktidar partisine geçeceği yönündeki söylentiler aslında ilk kez gündeme gelmiyor. Yerel seçimlerin hemen ardından da benzer spekülasyonlar yapılmış, ancak Köksal o dönemde bu haberleri kesin bir dille reddetmişti. CHP’den ayrılmaya niyetinin olmadığını defalarca vurgulayan Köksal, partisinin iktidar mücadelesinde en ön safta yer alacağını belirterek iddiaların önünü kesmişti. Ancak Sinan Burhan’ın son açıklamaları, bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BARIŞ YARKADAŞ: "İSTİFA ETMEYECEK DİYEMEM"

Gündeme oturan bu iddiaların ardından eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş da sürece dahil oldu. Yarkadaş, Burcu Köksal’a ve eşine ulaşmaya çalıştığını ancak telefonlarının kapalı olduğunu belirterek dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

“Kendisinin de eşinin de telefonu kapalı. Muhtemelen biraz sonra telefonunu açar ancak şu an itibarıyla 'Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek' şeklinde kesin bir cümle kuramam.”

Yarkadaş’ın bu mesafeli ve ihtiyatlı açıklaması, Ankara kulislerinde "transfer gerçekleşiyor mu?" sorularının çok daha yüksek sesle sorulmasına neden oldu.

SİYASET KULİSLERİNDE HAREKETLİLİK DORUKTA

Son gelişmelere göre gözler şimdi Burcu Köksal’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. CHP kanadı iddiaların asılsız olduğunu savunurken, AK Parti tarafında sessizlik korunuyor. Eğer bu geçiş gerçekleşirse, 74 yıl sonra Afyonkarahisar’da CHP bayrağını dalgalandıran Köksal’ın bu hamlesi, Türk siyasi tarihinde en çok konuşulan belediye başkanı transferlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Yerel siyasette dengeleri değiştirebilecek bu olası hamle, taraftarlar ve seçmenler arasında da hararetli tartışmaları beraberinde getiriyor.