Burçin Baykal neden intihar etti, Burçin Baykal öldü mü?
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Burçin Baykal'dan üzücü bir haber geldi. Baykal'ın yaşamını yitirdiği öğrenilirken, olayın intihar sonucu gerçekleştiği bildirildi. Kamuoyunda, "Burçin Baykal neden hayatını kaybetti?" ve "Burçin Baykal öldü mü?" soruları gündeme geldi.
CHP'de geçmişte görev alan Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdiği belirtildi. Ayrıca Baykal'ın kardeşinin de geçen yıl geride bir not bırakarak intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.
KARDEŞİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar kamuoyunu derinden sarstı. Baykal'ın kardeşinin de geçtiğimiz yıl geride bir not bırakarak intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. İki kardeşin benzer şekilde hayatını kaybetmiş olması, acının boyutunu daha da artırdı.
2021 YILINDA TUTUKLANMIŞTI
Burçin Baykal'ın geçmişte adli bir süreç yaşadığı da hatırlatıldı. Baykal, 2021 yılında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Erkan Karaarslan suç örgütünü kapsayan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Baykal, 2023 yılında tahliye edilmişti.