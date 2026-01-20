Burçin Baykal neden intihar etti, Burçin Baykal öldü mü?

CHP'de geçmişte görev alan Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdiği belirtildi. Ayrıca Baykal'ın kardeşinin de geçen yıl geride bir not bırakarak intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.

KARDEŞİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayın ardından ortaya çıkan detaylar kamuoyunu derinden sarstı. Baykal'ın kardeşinin de geçtiğimiz yıl geride bir not bırakarak intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. İki kardeşin benzer şekilde hayatını kaybetmiş olması, acının boyutunu daha da artırdı.

2021 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

Burçin Baykal'ın geçmişte adli bir süreç yaşadığı da hatırlatıldı. Baykal, 2021 yılında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Erkan Karaarslan suç örgütünü kapsayan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Baykal, 2023 yılında tahliye edilmişti.