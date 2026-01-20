CHP'de geçmişte görev alan Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdiği belirtildi. Ayrıca Baykal'ın kardeşinin de geçen yıl geride bir not bırakarak intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. Burçin Baykal kimdir, Burçin Baykal hangi partili, hangi görevlerde bulundu?

BURÇİN BAYKAL KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde uzun yıllardır aktif siyaset yürüten ve özellikle İstanbul yerel yönetimlerindeki çalışmalarıyla tanınan Burçin Baykal, son dönemde belediye yönetimlerindeki stratejik görevleriyle dikkat çeken bir isimdir. İşte siyaset dünyasının yakından takip ettiği Burçin Baykal'ın özgeçmişi, siyasi kimliği ve bugüne kadar üstlendiği görevlere dair merak edilen detaylar:

BURÇİN BAYKAL KİMDİR VE ASLEN NERELİDİR?

Burçin Baykal, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş, aslen Ardahanlı olan bir siyasetçidir. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Baykal, akademik kariyerini kamu yönetimi ve yerel yönetimler üzerine odaklayarak bu alanda uzmanlaşmıştır. Genç yaşlardan itibaren siyasetin içerisinde yer alan Baykal, saha tecrübesi ve yönetim becerileriyle CHP kadrolarında yükselen isimler arasında yer almıştır.

BURÇİN BAYKAL HANGİ PARTİLİ?

Burçin Baykal, siyasi yaşamının başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında yer almaktadır. Partinin gençlik kollarından yetişen ve örgüt yapısını yakından tanıyan Baykal, CHP'nin İstanbul'daki yerel yönetim stratejilerinin belirlenmesinde aktif roller üstlenmiştir. Siyasi duruşuyla "sosyal belediyecilik" anlayışını savunan isimlerin başında gelmektedir.

BURÇİN BAYKAL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Burçin Baykal'ın kariyerine bakıldığında, özellikle belediyelerin icracı makamlarında önemli sorumluluklar aldığı görülmektedir. İşte bugüne kadar üstlendiği kritik görevler:

• Avcılar Belediye Başkan Yardımcılığı: Baykal, uzun bir dönem Avcılar Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte ilçedeki kentsel dönüşüm projeleri, sosyal hizmetler ve mali yönetim gibi birçok hayati birimin koordinasyonunu yürütmüştür.

• İBB Meclis Üyeliği: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği görevinde bulunan Baykal, İstanbul geneline dair alınan kararlarda ve komisyon çalışmalarında etkin rol oynamıştır.

• Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı: Kariyerindeki önemli duraklardan biri de Beşiktaş Belediyesi olmuştur. Burada belediye yönetiminin idari ve teknik süreçlerine liderlik etmiştir.

• Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı: 2024 yerel seçimlerinin ardından yeni dönem yapılanması kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş ve ilçenin yönetim kadrosunda yer almıştır.

SİYASİ VE İDARİ YETKİNLİĞİ

Burçin Baykal, görev aldığı belediyelerde sadece idari süreçleri yönetmekle kalmamış, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve hemşeri dernekleri ile yerel yönetimler arasındaki bağı güçlendiren bir isim olmuştur. Ardahanlı olması sebebiyle İstanbul'daki Doğu Anadolu camiası içerisinde de güçlü bir karşılığı bulunmaktadır.