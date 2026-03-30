Son dönemde Türkiye gündeminde öne çıkan isimlerden biri olan Burçak Özberk, özel hayatıyla magazin ve haber sitelerinde yoğun şekilde konuşuluyor. Kimya sektöründe tanınan iş insanı eşi Burak Özberk ile olan evliliği ve Beykoz Aile Mahkemesi’ne taşınan boşanma davası, özellikle iddia edilen aldatma olaylarıyla dikkat çekiyor. Peki, Burçak Özberk kimdir? Burçak Özberk kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BURÇAK ÖZBERK KİMDİR?

Burçak Özberk, Türkiye’de adını son dönemde medyada öne çıkan özel hayatıyla gündeme taşımıştır. Hakkında biyografik bilgiler sınırlı olan Özberk, özellikle iş insanı Burak Özberk ile olan evliliğiyle tanınmaktadır.

2012 yılında evlenen çiftin, günümüzde 12 yaşında bir oğlu vardır. Çiftin evliliği, ilk yıllarında mutlu ve istikrarlı bir seyir izlerken, son dönemde bazı iddialar ve boşanma davalarıyla medyada yer bulmuştur. Özberk, kişisel ve özel hayatıyla ilgili hassas bilgiler nedeniyle kamuoyuna sınırlı şekilde yansımıştır.

Beykoz Aile Mahkemesi’ne taşınan boşanma davası, Burçak Özberk’i iş dünyası ve spor camiasıyla ilgili dikkat çeken bir aldatma iddiasının merkezine yerleştirmiştir. Bu dava, özellikle günlüğünde yer aldığı öne sürülen ifadeler nedeniyle medya ve kamuoyunda yoğun ilgi görmüştür.

BURÇAK ÖZBERK KAÇ YAŞINDA?

Burçak Özberk’in doğum tarihi ve yaşıyla ilgili net bilgiler kamuya açıklanmamıştır. Ancak, bilinen aile ve evlilik bilgileri doğrultusunda 30’lu yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir. Özberk, özel hayatı nedeniyle biyografik verilerini sınırlı şekilde paylaşmaktadır.

BURÇAK ÖZBERK NERELİ?

Burçak Özberk’in doğum yeri ve kökeni hakkında güvenilir ve doğrulanmış bilgiler mevcut değildir.

BOŞANMA DAVASI VE ALDATMA İDDİALARI

İddiaya göre, kimya sektörü ve tutkal piyasasında tanınan iş insanı Burak Özberk, eşinin günlüğünü okuduğunda kendisini basketbolcular Caner Erdeniz ve Gökhan Şirin ile aldattığını öğrendiğini öne sürmüştür.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, 18 Mart’ta bulup okuduğu günlüğünde Burçak Özberk’in, eşine yönelik sadakatsizlik ifadeleri yer aldığı iddia edilmiştir. Günlükte, Özberk’in eşini bazı isimlerle aldattığı, bu kişilerin arasında oyuncu Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin’in olduğu öne sürülmüştür.

Dava dilekçesinde Burak Özberk, eşinin yıllardır sadakatsiz bir hayat sürdüğünü ve bu durumun hem duygusal hem de maddi açıdan kendisini derinden etkilediğini belirtmiştir. Özberk, toplamda 100 milyon lira tazminat talep etmiş, bunun 50 milyon lirasının maddi, 50 milyon lirasının ise manevi olarak ödenmesini istemiştir.

BURÇAK ÖZBERK’İN SAVUNMASI

Burçak Özberk, günlüğe yazılan iddiaların gerçek olmadığını, söz konusu yazıların hayali ve kişisel manifesto niteliğinde olduğunu savunmuştur. Özberk’in açıklamasına göre, günlükteki ifadeler, geçmişte yaşamak istediği duyguları ve mutlulukları yansıtmak amacıyla yazılmıştır ve gerçeklik taşımamaktadır.