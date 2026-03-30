Türkiye’nin kimya ve tutkal sektörlerinde adından söz ettiren Burak Özberk, iş dünyasındaki liderliği ve stratejik vizyonu ile tanınmaktadır. Kariyerine 1990’ların ortasında başlayan Özberk, uluslararası şirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuş ve sektörde önemli başarılar elde etmiştir. Peki, Burak Özberk kimdir, ne iş yapıyor? Burak Özberk kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BURAK ÖZBERK KİMDİR?

Burak Özberk, Türkiye’nin kimya ve tutkal sektörlerinde tanınmış iş insanlarından biridir. İş dünyasındaki kariyeri boyunca çeşitli lider pozisyonlarda görev almış olan Özberk, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda önemli iş bağlantılarına sahiptir. Özberk’in sektördeki itibarı, özellikle yapıştırıcı ve kimya alanlarında yaptığı yenilikçi çalışmalarla güçlenmiştir.

Aynı zamanda iş dünyasındaki başarısının yanı sıra özel hayatı da gündemde yer almaktadır. Burak Özberk, 2012 yılında Burçak Özberk ile evlenmiş ve çiftin 12 yaşında bir oğlu bulunmaktadır. İddialara göre, evliliğin ilk yılları oldukça mutlu geçmiş olsa da, son dönemde ilişkide bazı sorunlar yaşanmaya başlamıştır.

BURAK ÖZBERK NE İŞ YAPIYOR?

Burak Özberk, uzun yıllardır kimya sektörü ve özellikle tutkal piyasasında önemli görevler üstlenmiştir. Kariyerine 1995 yılında National Starch Adhesives’te satış temsilcisi olarak başlayan Özberk, burada 5 yıl boyunca satış ve yönetim deneyimi edinmiştir.

2001 yılında Dalyan San Tic Ltd Şti’de Managing Shareholder ve H.B.Fuller temsilcisi olarak çalışmaya başlamış, bu görevini 10 yıl boyunca sürdürmüştür. 2011-2017 yılları arasında H.B.Fuller Kimya Türkiye’de General Manager ve Managing Shareholder olarak görev yapan Özberk, 2020’den bu yana Focus Hotmelt Türkiye A.Ş.’de General Manager olarak çalışmaktadır.

Özberk’in iş hayatındaki başarısı, liderlik ve stratejik yönetim becerileriyle doğrudan ilişkilidir. Kimya sektöründeki deneyimi, şirketlerin pazar payını artırmasına ve yenilikçi ürünler geliştirmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

BURAK ÖZBERK KAÇ YAŞINDA?

Burak Özberk’in doğum yılına dair kesin bilgi olmasa da, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1987-1991 yılları arasında mezun olduğu ve 1992-1993 yıllarında University of Ottawa’da MBA yaptığı göz önüne alındığında, günümüzde 50’li yaşlarının başlarında olduğu tahmin edilmektedir.

BURAK ÖZBERK NERELİ?

Burak Özberk’in doğum yeri hakkında spesifik bilgi bulunmamaktadır, ancak eğitim ve kariyer geçmişi, Türkiye’de büyüyüp eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladığını göstermektedir. İstanbul merkezli çalışmaları ve Focus Hotmelt Türkiye A.Ş.’deki görevinden dolayı İstanbul ile olan bağlantısı oldukça güçlüdür.